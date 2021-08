Des trains pas comme les autres

FRANCE 5, JEUDI, À 20 H 50

Ouzbékistan

Ancienne république soviétique, l’Ouzbékistan cache au cœur de ses étendues désertiques des villes à l’histoire millénaire, de véritables joyaux. Philippe Gougler démarre son voyage dans la magnifique cité de Samarcande. Autrefois carrefour important de la route de la soie, entre Chine et Méditerranée, la ville abrite de nombreux monuments historiques. Arrivé à Tachkent, la capitale du pays, Philippe découvre, au détour d’un marché, de curieux berceaux pour bébés. Après avoir emprunté le métro et ses stations impressionnantes datant de la période soviétique, il goûte le kala potcha, un ragoût de tête et de pieds de mouton, préparé par une mère et sa fille. ■