Des trains qui partent

Tribune libre

A propos des correspondances en gare de Bulle.

Vous savez tous que la gare de Bulle est sens dessus dessous. Mais vous ignorez que venant de Gruyères ou de l’Intyamon, il faut changer à Bulle pour se rendre à Fribourg, Romont ou Châtel-St-Denis. Encore faut-il en avoir le temps! Car le train en provenance de Montbovon cultive les retards tout au long de la sainte journée et depuis de longs mois avec une outrecuidance très peu suisse.

Vous ignorez tout autant qu’il ne suffit plus en gare de Bulle, et cela en raison d’un très gros et long chantier, de changer de quai pour changer de train. Il faut désormais courir au travers d’un labyrinthe de bâches entre deux barrières hautes sur au moins 250 mètres avant de monter à bord de votre correspondance.

Inutile de vous dépêcher…