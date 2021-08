Deux kilos de drogue saisis lors d’un contrôle de circulation

VUISTERNENS-DEVANT-ROMONT

Lors d’un contrôle de circulation sur la route de Bulle, vendredi après-midi à Vuisternens-devant-Romont, une patrouille de police a mis la main sur 1 kg de marijuana et 1 kg de haschisch, dissimulés dans un carton situé dans l’habitacle d’un véhicule. La police cantonale informe que le chauffeur et son passager, âgés de 65 et 21 ans, ont été acheminés au poste de police et placés en arrestation provisoire. «Lors de son audition en présence de son avocat, le conducteur a reconnu son implication.» Il sera dénoncé au Ministère public pour des infractions à la Loi sur les stupéfiants. Le passager a finalement été mis hors de cause.