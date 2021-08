Drôles de villes pour une rencontre

FRANCE 5, MERCREDI, À 20 H 50

Pendant deux semaines, Alexandra Alévêque partage le quotidien de Gloria et Carlo dans l’une des plus belles villes du monde: Venise. Mais vivre au plus près de l’eau n’est pas de tout repos. Dans la cité des Doges, les voitures sont interdites, tout comme les vélos et les trottinettes, alors chaque geste de la vie quotidienne est plus compliqué qu’ailleurs. Faire ses courses, déménager, faire du sport, aller au bureau: ici, tout se fait à pied ou en bateau. La splendeur de la ville ne doit pas cacher les menaces qui pèsent sur elle. Construite au Moyen Age sur des sols vaseux, elle s’enfonce inexorablement. Conjuguée à la montée des eaux, Venise est de plus en plus souvent inondée et, si rien n’est fait, elle risque de disparaître d’ici un siècle. ■ Venise,…