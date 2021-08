Du sport d’altitude à Charmey

SPORTS DE MONTAGNE. En collaboration avec Télécharmey, La Gruyère Tourisme organise ce samedi et dimanche la deuxième édition du Là-Haut Festival. L’événement sportif se déroulera à Charmey et proposera quatre épreuves: VTT, trail, parapente et escalade. Les courses (payantes) seront chronométrées et pourront s’effectuer en individuel ou par équipes de quatre. Les parcours de VTT (12 km) et de trail (5 km) relieront la télécabine au sommet de Vounetz, pour un dénivelé positif de 750 m. Du côté de la grimpe, ce sera une épreuve similaire à Ninja Warrior qu’effectueront les concurrents, pendant que les parapentistes devront réaliser une boucle de 5 km. Pour Serge Charrière, coorganisateur du festival, l’objectif est «de mettre en avant les sports de montagne outdoor et de pouvoir présenter…