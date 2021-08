Elfic sait à quoi s’en tenir

BASKETBALL. Elfic Fribourg connaît les adversaires qu’il rencontrera lors de la phase préliminaire de l’Eurocoupe FIBA (14 octobre au 2 décembre). Le tirage au sort a été effectué jeudi. Le Elfes affronteront les Espagnoles de Tenerife. Elles se mesureront aussi à une grande équipe d’Europe. Soit Bourges (France), soit Valence (Espagne), soit Schio (Italie). Parmi ces noms, un ne se qualifiera pas pour l’Euroligue et sera reversé dans le groupe d’Elfic. Le quatrième et dernier adversaire des Fribourgeoises sera le vainqueur du barrage entre Grengewald Hueschtert (Luxembourg) et le Dinamo Sassari (Italie). Le calendrier sera établi mardi.