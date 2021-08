Gobbi nouveau CEO de Fribourg-Gottéron

HOCKEY SUR GLACE. Vice-président de Fribourg-Gottéron, le Riazois Yvan Haymoz faisait partie du groupe de travail qui s’est penché sur le remplacement de Raphaël Berger comme directeur général du club. Mardi, les Dragons annonçaient que le Tessinois de 40 ans John Gobbi avait été choisi. Ancien d’Ambri-Piotta, de Genève-Servette, des ZSC Lions et de Lausanne, l’ex-défenseur a convaincu à plus d’un titre. «Il a les compétences en hockey sur glace, confie Yvan Haymoz. Il a les connaissances du monde de l’entreprise, des ressources humaines aux finances en passant par le domaine commercial et événementiel. Parmi ses diplômes, il a un master en comptabilité et il parle quatre langues. Son plus grand défi à court terme? Assurer la transition avec Raphaël qui partira le 31 décembre. Il devra…