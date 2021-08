Gorbatchev: En aparté

ARTE, MARDI, À 20 H 50

De sa prise du pouvoir, en 1985, à sa démission après la chute de l’URSS, en 1991, Mikhaïl Gorbatchev a été célébré comme un libérateur. A 90 ans, l’ultime dirigeant de l’empire soviétique, qui «a lutté jusqu’au bout», mais en vain, pour sauver sa «patrie soviétique» en la démocratisant, vit retiré à proximité de Moscou, dans une vaste et belle villa prêtée par l’Etat russe. Il a laissé le réalisateur Vitaly Mansky le filmer dans son quotidien diminué, et le questionner sur son bilan historique et politique… ■