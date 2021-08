Il était en feu, Jimi Hendrix

A peine de retour de Londres, Jimi Hendrix enflamme l’Amérique lors du Festival de Monterey, en juin 1967. Sixième épisode de notre série culturelle de l’été consacrée aux arts vivants.

CHRISTOPHE DUTOIT

C’est l’histoire d’un mec – vous la connaissez? – un mec pas vraiment normal, félin comme une panthère, beau comme un paon, fauché comme les blés. Un mec qui a tué Dieu Clapton au premier soir. Un mec que l’on prenait pour le Dylan noir et qui foudroyait Like a rolling stone sur scène. Un mec qui est mort trop jeune, d’avoir trop vite vécu. Il était une fois Jimi Hendrix, le plus grand guitariste de tous les temps. L’histoire retient que Johnny Allen Hendrix naît en 1942 à Seattle, que sa mère alcoolique meurt tôt, que son père le bat*. A quinze ans, il achète sa première guitare…