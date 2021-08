CHÂTEL-ST-DENIS

Jean-Claude Gremion s’est éteint le 12 août à l’HFR de Riaz, à l’âge de 83 ans. La cérémonie du dernier adieu a eu lieu le 17 août, en l’église de Châtel-St-Denis.

Jean-Claude Gremion est né le 7 juillet 1938 à Bulle. Il grandit entouré de ses parents Ferdinand et Marthe, et de ses frères et sœurs Madeleine, Josiane et Paulon. C’est en exerçant son métier à Bulle qu’il fit la connaissance de Marie-Louise, avec qui il partagea sa vie durant vingt-sept ans. De cette union naquirent Dominique et Chantal.

En 1979, il quitta Châtel-St-Denis pour s’installer à Genève. Il y tint une confiserie avec Marie-Louise durant vingt-sept ans. L’amour de son métier était plus fort que tous les obstacles. Il donnait toujours le meilleur de luimême pour faire avancer l’entreprise familiale…