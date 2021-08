Johanna Gapany nouvelle vice-présidente

PLR SUISSE. La conseillère aux Etats bulloise accède à la vice-présidence du Parti libéral-radical (PLR) suisse. Elle assumera cette tâche en compagnie du conseiller national zurichois Andri Silberschmidt, du conseiller aux Etats appenzellois Andrea Caroni (AR) et du conseiller national valaisan Philippe Nantermod. Ensemble, ils soutiendront le nouveau président du parti, le conseiller aux Etats argovien Thierry Burkart, qui était le seul candidat en lice pour succéder à Petra Gössi. «Il y aura un leader et quatre vice-présidents prêts à l’épauler dans les régions et les médias», a relevé Philippe Nantermod. ATS