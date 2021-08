Jornet, l’équation impossible de Bonnet

Rémi Bonnet n’a pas rempli son grand objectif de la saison à Sierre-Zinal, barré par l’inépuisable Kilian Jornet. Neuvième samedi à l’arrivée, le Gruérien de 26 ans n’abdiquera pas.

QUENTIN DOUSSE

COURSE DE MONTAGNE. Il était prêt et croyait son heure venue. Premier sur la ligne à Sierre, Rémi Bonnet comptait bien le rester, 31 kilomètres plus loin à Zinal. C’était compter sans l’insatiable Kilian Jornet, un champion qui partage tout sauf la victoire finale. Samedi, le Catalan de 33 ans a encore dégoûté tous ses plus jeunes adversaires en s’adjugeant Sierre-Zinal pour la... neuvième fois!

«Il faisait l’accordéon dans la première montée et je pensais que ça pourrait passer cette année. Je croyais vraiment pouvoir réaliser mon rêve», confie Rémi Bonnet, 9e et meilleur Suisse à l’arrivée…