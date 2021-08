ONNENS

Entourée de l’affection des siens, Judith Oberson est décédée le 2 août à l’hôpital de Riaz dans sa 88e année.

Aînée d’une famille de cinq enfants, Judith est née à la ferme des Noûtes, à Sâles, le 24 janvier 1934, dans le foyer de Paul et Marie Oberson. Dès l’âge de 15 ans, elle travailla avec ses parents à la ferme. Elle allait aussi aider la famille Sudan à Sâles.

Un dimanche, après les vêpres, elle fit la connaissance d’Armand Oberson. Ils se marièrent à la chapelle des Marches à Broc le 28 mai 1958 et s’installèrent dans la maison paternelle de Maules, à côté de la scierie. De cette union naquirent six enfants: Agnès, Félix, Denis qui décéda le lendemain de sa naissance, Chantal, Bernard et Florence. Plus tard, 13 petits-enfants et 3 arrière-petitsenfants vinrent encore égayer…