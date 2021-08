A l’Inferno, le diptyque d’un sacré duo

Comme en 2020, l’Inferno Race est revenue au binôme Anthony Grand-Vincent Flück. Ce dernier raconte la belle aventure et se projette déjà sur son prochain défi cycliste, ce samedi en Valais.

QUENTIN DOUSSE

CYCLISME. Décidément, les cyclistes régionaux se plaisent sur les routes françaises. Dans la roue des jeunes espoirs Simon Wirz et Ilian Alexandre Barhoumi (La Gruyère du 3 août), un autre binôme a étincelé durant le week-end de la Fête nationale. Pour la deuxième année consécutive, les compères Anthony Grand et Vincent Flück ont remporté l’Inferno Race, une épreuve de 484 kilomètres – et 11150 m de dénivelé positif – entre Annecy et Nice. «Etant invités par l’organisation, il aurait été malhonnête de renoncer à cette belle balade. Et maintenant qu’on a gagné, il y aura sûrement un…