L’UDF recommande le rejet du mariage pour tous

VOTATIONS

La section fribourgeoise de l’Union démocratique fédérale (UDF) s’oppose au mariage pour tous, soumis à votation le 26 septembre. Le parti veut maintenir l’union d’un homme et d’une femme comme base de la famille et comme modèle pour les enfants. L’UDF rejette également l’initiative 99% qui propose que les revenus du capital soient imposés 1,5 fois plus que ceux du travail. Pour l’élection complémentaire au Conseil des Etats, il ne partage ni les positions de la centriste Isabelle Chassot ni celles du socialiste Carl-Alex Ridoré et s’abstient donc de toute recommandation de vote.