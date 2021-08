La Corrida bulloise fait à nouveau l’impasse

Comme en 2020, la Corrida bulloise a renoncé à sa 45e édition prévue le 20 novembre. La manifestation fait les frais des incertitudes liées à la situation sanitaire.

GLENN RAY

COURSE À PIED. «C’est comme si le cadeau était bien emballé et prêt à être offert, mais que nous ne pouvions pas le donner», illustre Jean-Bernard Repond par téléphone. Le président du comité d’organisation de la Corrida bulloise ne cache pas sa déception après l’annulation de la 45e édition de la course en ville. «Nous étions optimistes jusqu’à la fin du mois de juin, mais les récentes crispations sanitaires ont fini par avoir raison de notre manifestation.»

Pressentie, cette deuxième annulation en deux ans reste difficile à avaler. «C’est rageant, reconnaît le président. Mais cette annulation est clairement de la…