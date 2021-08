La course au vrac

FRANCE 5, MARDI, À 20 H 55

Le vrac, c’est un produit vendu sans emballage avec un prix au kilo. Ce mode de distribution serait bon pour l’environnement, car il ne crée pas de déchet. Pourtant, ses bénéfices en la matière restent encore à démontrer. Depuis 2015, les épiceries de vrac ont poussé un peu partout en France. Le marché du vrac explose et pèse déjà 1,3 milliard d’euros. Ce succès a donné des idées aux géants de la grande distribution qui multiplient les offres. Mais l’absence d’emballage peut semer le doute sur la nature des produits et leur origine, et engendrer une perte de qualité voire des risques sanitaires. ■