La domotique prête à croître

L’homme n’est jamais avare en développement de technologies. La domotique permet ainsi d’intégrer à l’habitat tous les automatismes en matière de sécurité, de gestion d’énergie et de communication.

MAXIME SCHWEIZER

Le futur est déjà dans nos chaumières et nos immeubles. Cependant, la domotique est encore amenée à se développer dans l’avenir. Plus courant dans les immeubles d’entreprises, l’automatisation des bâtiments voit également sa place augmenter petit à petit dans le monde de l’habitat. Eclairage, chauffage, sécurité et gestion d’énergie, autant de domaines possibles à gérer grâce à l’informatique. Le plus souvent, une tablette fixée au mur permet de contrôler ses locaux ou sa maison. C’est ce qu’on appelle la domotique.

Futurs locaux de Gruyère Energie SA (GESA), le projet ESSOR…