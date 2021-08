Entre juin 1918 et décembre 1921, plus de 420 000 heures de travail sont effectuées sur le chantier du barrage de Montsalvens. Plongée dans la fourmilière de Planavy.

CHRISTOPHE DUTOIT

100 ANS DU BARRAGE. Il a fallu des centaines de mains pour ériger le barrage de Montsalvens. Au plus fort du chantier, plus de 750 ouvriers au quotidien. Des voltigeurs sur les deux hauts derricks, des perforateurs au torse musculeux pour attaquer la roche, des intrépides piocheurs pour forer la galerie d’amenée sur près de 1700 mètres. Il en a fallu des ingénieurs, des dessinateurs, des conducteurs de travaux, des bûcherons, des forgerons, des machinistes, des cuistots. Des petites mains et des cols blancs, tous logés à la même enseigne: Planavy, le lieu-dit qui sépare le restaurant de Châtelsur-Montsalvens…