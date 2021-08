La ligne de chemin de fer en travaux

BULLE-BROC. Le chantier autour de la voie métrique, entre Bulle et Broc, s’avère l’occasion de réaliser plusieurs travaux alentour. D’aucuns auront certainement remarqué la pose de blocs en béton reliés par des structures métalliques, sur des passages à niveau bullois (photo). «Le premier tronçon entre Bulle et La Tour-de-Trême va être renouvelé au premier semestre 2022, informe Pierre Jenny, porte-parole des Transports publics fribourgeois (TPF). A ces différents passages à niveau, on retrouve des câbles de l’exploitation ferroviaire qu’il s’agit de déterrer. Ainsi, nous les mettons en situation aérienne via ces portiques pour qu’il n’y ait pas de dégâts aux câbles provoqués par des machines de chantier ou par le trafic routier.» Les passages à niveau concernés se situent à la rue des…