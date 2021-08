La revanche des gargouilles

Je pose mon oreille…

… sur une fuste à purin en survêtement de camouflage. Elle a été transformée en abreuvoir, elle attend les mufles des troupeaux assoiffés, là, sous un talus-forêt qui vient de lui larguer sur le dos une longue branche, un beau morceau du chêne d’en haut, cassé par une de ces rafales de vent d’ouest qui prend de plus en plus souvent des airs d’ouragan.

La fuste ne gargouille pas. Je me retourne. J’entends au loin la vieille baignoire qui chante. Où poser mon oreille? Sur celle qui ne gargouille pas ou sur celle qui chante? Me voilà en train de tendre l’oreille vers un autre froissement. Je ne saisis pas bien d’où il vient, quand je comprends qu’il est émis par la gouille située entre la fuste à purin transformée en abreuvoir et la vieille baignoire. La gouille du…