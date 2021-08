Le Conseil d’Etat adopte le projet d’agglomération de 4e génération

GRAND FRIBOURG

Le projet d’agglomération de quatrième génération peut être déposé à Berne. Le Conseil d’Etat a donné son feu vert, selon un communiqué. Ce projet a pour but de coordonner les planifications en matière d’urbanisation, de mobilité et d’environnement dans le Grand Fribourg. Il vise notamment à renforcer les transports publics et la mobilité douce. Ces mesures devraient permettre de limiter la croissance du trafic motorisé individuel. Avec le développement des parcs et une limitation du périmètre d’urbanisation, le but est d’améliorer la qualité de vie de la population.