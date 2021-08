Sectaire, complotiste, survivaliste, incivique, égoïste, irresponsable, naïf, trouillard, moi, en bref, adulte «à risque» pas encore piqué, je peins ma pancarte pour la prochaine manif antipass sanitaire en méditant sur la dure condition des consommateurs pour qui tout augmente: le yoghourt probiotique du petit déj’et le vaccin antivariants d’alpha à omega par exemple, l’un et l’autre indispensables à la santé 5.0. Rajoutez des ferments actifs dans le premier pour que votre flore intestinale frétille autant qu’une foule clandestine dans une rave party valaisanne, ce n’est pas gratuit: 15 centimes par pot de 180 grammes. Rajoutez quelques molécules dans le second pour que ça tue dans l’œuf toute velléité d’agression de variants multiples, ça coûte aussi: 4 euros de plus par dose de Pfizer et environ 6 dollars supplémentaires par dose de Moderna. Le consommateur paie donc un peu plus cher son yoghourt transit et son vaccin varianticide. Tant pis. Qui aurait cru que le panier de la Confédération soit aussi vulnérable que le panier de la ménagère de plus de 50 ans? La sectaire, la complotiste, la survivaliste, l’incivique, l’égoïste, l’irresponsable, la naïve, la trouillarde, moi, en bref, l’idéaliste, l’utopiste, j’imaginais un vaccin unique, un seul, le même partout, la même formule développée et produite sans marque et sans brevet par des pharmas humanistes sans actionnaires, fédérées par l’OMS, et les doses nécessaires distribuées sur tous les continents… Il y a des fautes sur ma pancarte, un «e» et des «s» de trop: ça fait «passes sanitaires», c’est étrange… Tant pis, je n’efface pas. Marie-Claire Dewarrat, Châtel-St-Denis