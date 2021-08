Les équipes mobiles prêtes à sillonner le canton

VACCINATION. Dès mardi, trois équipes médicales appuyées par la Protection civile vont se déployer dans 21 communes du canton pour proposer un dispositif mobile de vaccination contre le Covid-19. La population du Sud fribourgeois peut les retrouver de 10 h à 18 h, le 10 août à Bulle (Hôtel de Ville) et Charmey (école primaire), le 17 août à Romont (Hôtel de Ville) et Ursy (parking de la place communale), le 19 août à Châtel-St-Denis (Centre de renfort de la Veveyse) et Montbovon (place en face du parking), le 24 août à La-Tour-de-Trême (salle des sociétés) et Bellegarde (école primaire). A noter que l’initiative s’adresse aux personnes âgées d’au moins 18 ans et que l’équipe mobile reviendra quatre semaines après son premier passage pour administrer la deuxième dose. Il est aussi…