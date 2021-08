Les descendeurs en lice à La Berra

VTT DE DESCENTE. Pour la troisième fois, la station de La Berra organise une épreuve de la Coupe de Suisse de VTT de descente. Quelque 150 pilotes se mesureront sur la piste rouge (2,3 km pour 500 m de dénivelé négatif environ) samedi aux entraînements, puis dimanche aux deux manches courses (départs à 10 h 15 et 13 h 30).

Contrairement à l’an dernier, les cadors de la discipline – à l’instar de la Neuchâteloise et championne du monde Camille Balanche – ne seront pas présents en Gruyère. «Ce n’est pas une déception en soi, car notre course populaire vise avant tout à faire découvrir la station et notre bike park au public», glisse Bruno Sturny. Le directeur des Remontées mécaniques de La Berra se réjouit de voir les pilotes dévaler les pentes jusqu’à l’arrivée jugée au Brand. «Les…