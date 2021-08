Les estivales de Culturebox

FRANCE 2, JEUDI, À 21 H 05

Privés du public l’année dernière pour cause de pandémie mondiale, les artistes majeurs et la nouvelle scène française trépignent d’impatience. Certains artistes se produisent durant les festivals qui pourront avoir lieu, mais cet été 2021 est encore une édition particulière. «Nous avons décidé d’organiser ces soirées 100% live tournées à Montpellier avec le meilleur de la scène française pour raviver le lien entre les artistes et leur public», a dit Michel Field, directeur de la culture et du spectacle vivant de France Télévisions. ■