Les routes de l’impossible

FRANCE 5, VENDREDI, À 20 H 50

L’Afghanistan est l’un des pays les plus fermés de la planète, un pays secret aux images rares. Les équipes des Routes de l’impossible ont suivi des chauffeurs afghans, qui luttent pour leur survie et celle de leur famille. Des héros indispensables sans qui marchandises et denrées alimentaires ne circuleraient pas. Le train est inexistant et le fret aérien est bien trop cher. Dans ce pays où tout est à reconstruire, les chauffeurs affrontent des routes à peine entretenues dont certaines culminent à plus de 4000 m. Azathoula et son Bedford ne déméritent pas: le camion a beau dater de 1966, le chauffeur fonce avec 17 tonnes de bananes. Dans les montagnes, sur le toit des taxis collectifs, se balancent hommes, bêtes et marchandises. Ali Assan est l’un des rares…