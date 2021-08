Les traditions du district en lumière ce week-end

CHARMEY

Ce samedi et ce dimanche se déroulera à Charmey la 1re édition de Charmey fête la Gruyère. Organisée par l’Office du tourisme de Charmey, cette manifestation entend mettre en lumière le patrimoine culturel de la vallée de la Jogne. Plusieurs lieux emblématiques ouvriront leurs portes au public: la forge de la Tzintre (samedi et dimanche, de 12 h à 16 h), les caves de la Tzintre (samedi, à 10 h et à 11 h) et la fromagerie des Invuettes (samedi et dimanche, de 9 h à 12 h). Au pied de la télécabine, des artisans feront différentes démonstrations. Au programme: confection de cuillères à crème, dentelle de la Gruyère ou encore peinture de poyas (samedi et dimanche, de 10 h à 16 h). Par ailleurs, une randonnée de 7 km guidée par un accompagnateur, reliant Vounetz au village, fera…