Lisa Gremaud: «Un truc de dingue»

TRAIL. Lisa Gremaud a sillonné la vallée du Saint-Bernard pour y signer une performance notable, dimanche, à l’occasion du défi X4Trail. Achevant les deux boucles (53 km et 3675 m de dénivelé positif, au total) en 7 h 46, l’athlète de Vuarmarens a réalisé le cinquième chrono de l’épreuve, toutes catégories confondues. «Un truc de dingue, j’en reste bouche bée, s’exclame l’intéressée. J’ai fait ma course sans réfléchir, malgré une météo froide et pas évidente à gérer.»

Comment explique-t-elle sa réussite dans la discipline? «Bonne question! Disons que j’ai toujours couru, c’est de famille. Je m’entraîne souvent avec mon papa. Le trail est devenu une grande passion où je trouve toujours mon plaisir.»

La recette paraît simple pour celle qui veut prendre et se donner du temps en montagne.…