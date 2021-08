Lutter au nom de l'intégrité

Le 6 juin 2010, Rage Against the Machine donne un incroyable concert gratuit à Finsbury Park, au nord de Londres. Six mois plus tôt, une campagne lancée sur les réseaux sociaux avait fait grimper son titre Killinginthename au premier rang des charts. A la barbe du vainqueur du télécrochet X Factor. Septième épisode de notre série culturelle de l’été sur les arts vivants, bien vivants.

CHRISTOPHE DUTOIT

L’histoire qu’on vous raconte aujourd’hui a le goût irrésistible d’une revanche sur la mièvrerie. Tout remonte à la préhistoire de l’internet 2.0 et des réseaux sociaux. Au début de l’hiver 2008, le DJ anglais Jonathan Morter lance une bouteille dans la mare Facebook. Il en a ras la patate que le vainqueur de X Factor atteigne fatalement la première place des charts à chaque Noël. Copie…