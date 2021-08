TRAIL. Mike Aigroz a remporté ce week-end l’Ultra-trail du Barlatay. Le Châtelois a bouclé les 103 kilomètres et 6600 mètres de dénivelé positif en 14 h 54. Une course éprouvante qui lui a laissé d’excellents souvenirs: «L’épreuve était intéressante et les organisateurs avaient bien fait les choses. Nous avons eu droit à un joli parcours», note le lauréat. PG