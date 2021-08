Nouvelle attraction touristique qui convainc les plus sceptiques

Dès sa mise en eau, à l’été 1921, le lac de Montsalvens attise la curiosité des excursionnistes. On y fait du canot, on tente d’y patiner, on s’y rafraîchit déjà dans les gorges de la Jogne.

CHRISTOPHE DUTOIT

100 ANS DU BARRAGE. A peine le chantier du barrage a-t-il démarré que l’on anticipe déjà son impact sur le paysage. «Le torrent de la Jogne sera transformé en un lac de 700 000 m², annoncent Les Nouvelles Etrennes fribourgeoises, en novembre 1918. La vue de cette nappe verte, avec ses collines boisées et ses montagnes rocheuses, ne sera pas un des moindres attraits de la pittoresque vallée.»

Très vite, on loue ce décor féerique: «Partout ce sont de vastes draperies de brocard sur des tapis d’émeraudes, des massifs de bois noirs sur des copeaux d’un vert tendre, d’une douceur reposante…