Onze capitaines et entraîneurs aussi impatients que prudents

Après une brève pause estivale, le football amateur fribourgeois lance sa saison 2021-2022 ce week-end. Présentation des ambitions et des enjeux en 2e et 3e ligue pour les onze clubs sudistes, avec leur capitaine et leur entraîneur.

TEXTES QUENTIN DOUSSE

FOOTBALL. Après deux exercices tronqués, le football fribourgeois retrouve les terrains et, espère-t-il, la normalité pour ses championnats actifs qui s’ouvrent ce week-end. De la 1re ligue à la 5e ligue, de Bulle à Attalens, l’impatience est au moins aussi grande que la prudence. Les enjeux, eux, ne manquent pas. Qui succédera à Châtel-Saint-Denis au sommet de l’élite cantonale? Désigné à la quasi-unanimité, le FC Ueberstorf fait figure d’épouvantail en 2e ligue, malgré le départ de son artificier Marco Fasel (pour Guin). L’un des cinq…