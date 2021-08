OSS 117, l’espion qui s’aimait

Samedi cinéma

ALERTE ROUGE EN AFRIQUE NOIRE. Le succès impose des responsabilités. Celui de la franchise OSS 117 a frappé fort par deux fois. Les tribulations de cet espion aussi bête qu’autosuffisant ont été parmi les plus grandes réussites pour son interprète Jean Dujardin, et pour le réalisateur Michel Hazanavicius. Ce dernier a passé son tour, remplacé par Nicolas Bedos, l’ancien chroniqueur devenu réalisateur plébiscité (Monsieur et Madame Adelman, La belle époque). Le succès impose des responsabilités, donc.

Eh bien Alerte rouge en Afrique noire n’offre pas l’explosion de saveurs (irrévérence, action et humour) attendue ou espérée. Son esthétisme, quelques scènes réussies et ce personnage pour le moins atypique lui donnent un goût plaisant, mais inachevé.

Les années ont passé pour…