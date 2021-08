PRINGY

Paul Doutaz s’est endormi paisiblement le 4 août, quelques jours après ses 91 ans.

Paul est né à Saussivue en juillet 1930. Il y passa une partie de son enfance avant de s’installer à La Chenaux, à Enney, avec ses parents, ses trois sœurs et son frère. Il apprit à travailler très jeune chez des paysans et sur des alpages. Son amour de la montagne le gagna certainement à cette époque et ne le quitta pas tout au long de sa vie. Il aimait se rendre en montagne, notamment avec son frère Nicolas. Il était intarissable sur ce sujet et connaissait tous les chalets et sommets de notre belle région.

Sa scolarité terminée, Paul travailla d’abord à l’usine Nestlé à Broc pendant douze ans, puis il eut le bonheur de pouvoir commencer à travailler à la station de Moléson, depuis sa construction…