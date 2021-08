Pixels et caetera

MODE. Louis et Alice ont la cote chez les jeunes parents fribourgeois, ce sont en effet les prénoms les plus donnés ces six derniers mois. Louis et Alice, deux prénoms qui étaient très à la mode au début du siècle (le XXe), et aussi, ne l’oublions pas, à la cour de France (jusqu’en 1789, Louis-Philippe étant ensuite un prénom composé). Comment expliquer cet engouement qui renvoie au passé et remplace – pour un temps – les prénoms inspirés par la télé-réalité, les séries ou les influenceuses d’Instagram? Et d’ailleurs faut-il l’expliquer? Notre chance ici, contrairement à la France, ce grand pays de grands rois, c’est que le prénom des nouveau-nés n’est pas un enjeu identitaire. A peine quelques vaguelettes poisseuses sur les prénoms des joueurs de l’équipe suisse de foot avant leur…