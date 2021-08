Pour Benoît Piller, une fusion profitera à l’ensemble du canton

Le vote consultatif sur la fusion du Grand Fribourg est prévu dans un peu plus d’un mois. Selon ses partisans, ce mariage offrira enfin au canton un centre fort.

DOMINIQUE MEYLAN

INTERVIEW. Le 26 septembre, en plus de l’élection complémentaire au Conseil des Etats, un scrutin important pour l’avenir du canton est prévu. Les citoyens de neuf communes du Grand Fribourg (Fribourg, Villars-sur-Glâne, Marly, Granges-Paccot, Givisiez, Corminbœuf, Matran, Avry et Belfaux) se prononceront sur une fusion. Le vote est consultatif, mais le projet concocté par l’assemblée constitutive est déjà bien avancé. En février, nous avions donné la parole au coprésident de l’association Non à la fusion, Ian Peiry (La Gruyère du 16 février 2021). C’est au tour du coprésident du comité en faveur de ce mariage…