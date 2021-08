Pour une immersion musicale à l’alpage

Claviers d’alpages propose des concerts et des randonnées à Charmey, Crésuz et Bellegarde. Cette cinquième édition honore la musique allemande, italienne et médiévale.

ARTHUR DU SORDET

FESTIVAL. Claviers d’alpages remet le couvert pour une cinquième édition. Orchestrée par l’association La Grue baroque et le collectif européen Cordis & Organo, la manifestation se déroulera entre le 6 et le 22 août. Au programme: seize concerts et quatre randonnées répartis sur deux week-ends et étendus sur les communes de Val de Charmey, Crésuz et Bellegarde. Côté programmation, l’accent est mis cette année sur les musiques italiennes, allemandes et médiévales.

Ce vendredi, le festival s’ouvrira avec un concert de musique troubadour en l’église de Charmey. Le lendemain, une balade les pieds dans l’eau à…