Préfecture de la Gruyère: Nicolas Roschi jette l’éponge

Après avoir démissionné de l’Exécutif de Crésuz en juin, Nicolas Roschi renonce cette fois à poursuivre sa campagne pour la préfecture.

Les centristes gruériens se voient contraints de définir une nouvelle stratégie.

Réaction des partis concurrents.

YANN GUERCHANIK

POLITIQUE. A la surprise générale, le candidat du Centre Nicolas Roschi se retire de l’élection à la Préfecture de la Gruyère. Il ne disputera pas non plus l’élection pour le Grand Conseil. En cause: un état de fatigue qu’il attribue au laborieux dossier de la Chaumine (lire encadré). Pour rappel, le Gruérien de 30 ans avait démissionné de l’Exécutif de Crésuz à la mi-juin avant d’annoncer, quelques jours plus tard, qu’il espérait devenir préfet. Voilà qui entraîne un retour à la case départ pour les centristes gruériens.…