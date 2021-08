Louis et Alice en vogue

Louis et Alice sont les prénoms les plus tendance pour les nouveau-nés dans le canton de Fribourg durant le premier semestre 2021, selon la base de données FriPers. Dix Louis et douze Alice ont ainsi vu le jour. Du côté des garçons, Nathan, Jules et Liam occupent à égalité la deuxième place avec neuf attributions à chaque fois. Les prénoms Emma et Eva ont, quant à eux, chacun été donnés à huit Fribourgeoises.