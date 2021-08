Quand les cyclistes de la région montent au front

Jean-Marc Berset a été victime d’un grave accident de la circulation au mois de juin.

Son témoignage relance le débat autour de la sécurité des cyclistes à l’entraînement.

Les clubs de la région et la fédération sensibilisent les jeunes aux dangers de la route.

GLENN RAY

CYCLISME . «Je suis passé à quelques centimètres de la mort…» confie Jean-Marc Berset. Le 30 juin dernier, alors qu’il s’entraînait, le handbiker bullois a été victime d’un grave accident de la circulation à Oron. «Deux voitures m’ont dépassé et la fourgonnette derrière elles pensait avoir le temps de le faire aussi, se souvient-il. Un véhicule est arrivé en face, elle a voulu forcer le dépassement et a ramassé ma roue arrière.» Touché au coude et à la deuxième vertèbre cervicale, le sexagénaire est au repos forcé.

Ce…