BASKETBALL

L’ailier américain Quincy Johann Diggs arrive en provenance d’Oberwart, en D1 autrichienne. A Olympic, il pourra évoluer au poste 3, 2 ou 4. Il a 31 ans et mesure 198 cm. Il tournait à 14 points et 5,4 rebonds de moyenne par match durant la saison 2020-2021. Il s’agit de la troisième recrue étrangère du club de Saint-Léonard après le pivot serbe Milos Jankovic et le meneur américain Kwamain Mitchell.