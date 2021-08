SEMSALES

Rémy Jordan est décédé à la Villa Saint-François à Villars-sur-Glâne, le mardi 20 juillet. Une cérémonie a eu lieu au temple de Châtel-St-Denis, le jeudi 22.

Rémy est né le 7 juillet 1950 à Boulens près d’Echallens, dans le canton de Vaud. Il était le dernier d’une fratrie de trois enfants. Il avait 6 ans quand toute la famille a quitté le village natal et est partie vivre à Pully. Il y a fait toute sa scolarité. Il aimait aller au lac se baigner, a fait partie d’une équipe de natation et a même eu la chance de remporter quelques courses.

En 1975, il épousa Jutta. De cette union naquirent deux enfants: Jan-Reto et Roxane qui, à leur tour, leur ont donné six petits-enfants à chérir. Et Rémy ne s’en est pas privé, même s’il ronchonnait parfois quand ils le bousculaient un peu.

En…