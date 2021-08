Révolution dans le diocèse

Investie dans son diocèse depuis plus de dix ans, Céline Ruffieux deviendra représentante de l’évêque au 1er septembre. Face à ce défi particulier pour une femme laïque, la Riazoise de 47 ans se montre sereine.

ARTHUR DU SORDET

Une femme laïque à un poste à responsabilités dans l’Eglise catholique? C’est une première. Celle-ci résulte d’un processus de renouveau majeur initié par Mgr Charles Morerod, évêque de Lausanne, Genève, Fribourg et Neuchâtel (diocèse LGF). Fini les vicaires épiscopaux et les vicariats, place désormais aux représentants de l’évêque et aux régions diocésaines. Dès le 1er septembre, Céline Ruffieux aura la délicate tâche de succéder au vicaire épiscopal dans la région diocésaine de Fribourg francophone. Parcours d’une femme portée par sa foi.

Née à Bulle en 1973 dans…