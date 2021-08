Rendre le béton plus écolo

Le béton est un des matériaux les plus utilisés dans la construction en Suisse, mais il est régulièrement pointé du doigt pour son impact environnemental. A la Haute Ecole d’ingénierie et d’architecture à Fribourg, des recherches sont menées pour trouver des alternatives moins polluantes.

DOMINIQUE MEYLAN

Le béton est omniprésent dans la construction en Suisse. Facile à obtenir, peu cher, solide et malléable, son utilisation tient quasiment du réflexe. Mais il présente aussi un coût environnemental important. Un de ses ingrédients, le ciment, demande énormément d’énergie pour être produit. Extraits du sol et des rivières, les graviers et les sables qui le composent ne peuvent être exploités indéfiniment.

«Tôt ou tard, nous aurons un problème pour obtenir ces agrégats», estime le…