Roger Federer: match africain

RTS 1, MERCREDI, À 22 H 05

Roger Federer, comme certains richissimes sportifs, a créé une fondation à but philanthropique. Pour réunir des fonds, il organise un match contre son rival et ami Rafael Nadal, à Capetown, en Afrique du Sud, patrie de sa mère. Le but: réunir 50 000 spectateurs dans un pays peu familier avec le tennis.

Après des années de responsabilités et de succès dans le monde de l’ATP, Roger Federer a réalisé son rêve de longue date: jouer dans le pays natal de sa mère, en affrontant son plus grand rival Rafael Nadal – tout en collectant des fonds pour sa fondation. Quelques semaines seulement avant que la pandémie du Covid-19 n’interdise toute rencontre sociale, cet événement unique a conduit Bill Gates et Trevor Noah, deux grands champions de tennis, ainsi que plus de 50…