S’inspirer de Bâle

Tribune libre

A propos de mesures pouvant favoriser l’environnement et la biodiversité en Gruyère.

La ville de Bâle a annoncé qu’elle souhaite devenir la capitale verte de l’Europe en 2025. Alors pourquoi laisser les bonnes idées aux cantons suisses alémaniques et ne pas faire de la Gruyère une région plus ambitieuse en matière de respect de notre environnement? Nous avons déjà des atouts formidables: un réseau de chauffage à distance qui se développe ainsi qu’une ferme volonté de protéger nos paysages et pâturages.

Mais ce n’est pas suffisant et nous avons la possibilité de coordonner les actions communales pour enrayer l’effondrement de la biodiversité qui serait une catastrophe pour la région. Revitaliser les haies et les rives boisées sur territoire communal ou cesser de tondre les…