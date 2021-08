Lors d'un contrôle vendredi après-midi dernier à Vuisternens-devant-Romont, la police a saisi dans une voiture 1 kg de marijuana et 1 kg de haschisch. Le chauffeur et son passager, âgés de 65 et 21 ans, ont été placés en arrestation provisoire. Le chauffeur a finalement reconnu son implication.