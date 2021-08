Schouwey, un titre bon pour la route

COURSE DE MONTAGNE. La Fête nationale a rimé avec sacre cantonal pour Jérémy Schouwey (photo). Dimanche, l’athlète de Villars-sous-Mont est devenu champion fribourgeois de course de montagne, grâce à sa deuxième place obtenue à la Stierenberglauf. Seul le coureur bernois Cédric Lehmann s’est montré plus rapide sur le parcours de 10 kilomètres (675 m de dénivelé positif) au-dessus du Lac-Noir.

«La victoire m’était inaccessible, je n’ai donc pas de regrets, réagit Jérémy Schouwey, beau joueur. L’écart (avec le premier) s’est fait progressivement, surtout dans les quelques montées trop sèches pour moi. La montagne n’est pas mon terrain de jeu.»

Objectif Morat-Fribourg

Il s’agit en effet du premier titre dans la spécialité pour l’enseignant de 29 ans, qui retrouvera aussitôt le bitume en…