Septante choristes en l’église de Bulle

CONCERT. Pour sa 29e édition, le stage musique-montagne des Diablerets ne fait pas les choses à moitié. Vendredi, en l’église de Saint-Pierre-aux-Liens à Bulle, pas moins de 70 choristes amateurs – accompagnés par un ensemble instrumental et quatre solistes – interpréteront le Requiem de Mozart et la Jubelmesse de Carl Maria von Weber.

Chaque été, ce camp allie chant choral et randonnées dans les montagnes vaudoises et rassemble des chanteurs amateurs de tous horizons. En amont du stage, les participants se familiarisent avec les œuvres qui seront jouées. Puis, quatorze jours durant, ils travaillent sous la direction de Christophe Gesseney, chef de chœur professionnel et initiateur de l’événement. Ensuite, ils entament une tournée de trois concerts aux Diablerets, à Lausanne et finalement…